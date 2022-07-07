В Новосибирске парень с девушкой украли велосипед за 13 тысяч рублей, оставленный у магазина. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске девушка с парнем украли велосипед, оставленный у магазина. Их ищут полицейские.

– Инцидент произошёл 5 июля. Двое, мужчина и женщина, похитили велосипед, оставленный у дома по улице Нарымской. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей, – сообщает ГУ МВД по НСО.

Парочка похитителей попала на видео. На кадрах они спокойно подходят к велосипеду, после чего девушка отгоняет его, будто бы велосипед принадлежит ей.

На воров завели уголовное дело по статье «Кража».

В полиции просят откликнуться тех, кто узнал злоумышленников на видео, позвонив по номерам: 8 (383) 221-53-73, 8 (383) 221-02-02, 232-21-14. Анонимность гарантирована.

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