В Новосибирске заменили логотип на вывесках бывших ресторанов McDonald’s

В Новосибирске рестораны бывшего "Макдоналдса" заработали под новым названием. Фото: Анна ПАШАГИНА

В четверг, 7 июля, в некоторых ресторанах бывшего «Макдоналдса» заменили вывески. Теперь и в Новосибирске заведения официально называются «Вкусно – и точка».

Внутри почти ничего не изменилось. Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, рестораны сети быстрого питания заработали без вывески с 18 июня. Сегодня под новым названием открылись точки на Речном вокзале и возле станции метро «Гагаринская». Ресторан на Березовой роще пока работает без вывески.

Меню осталось прежним, ушел только Биг Мак. Фото: Анна ПАШАГИНА

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что изменилось в меню «Вкусно – и точка».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber