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Общество7 июля 2022 3:08

В Новосибирске заменили логотип на вывесках бывших ресторанов McDonald’s

Теперь они называются «Вкусно – и точка»
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске рестораны бывшего "Макдоналдса" заработали под новым названием.

В Новосибирске рестораны бывшего "Макдоналдса" заработали под новым названием.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В четверг, 7 июля, в некоторых ресторанах бывшего «Макдоналдса» заменили вывески. Теперь и в Новосибирске заведения официально называются «Вкусно – и точка».

Внутри почти ничего не изменилось.

Внутри почти ничего не изменилось.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, рестораны сети быстрого питания заработали без вывески с 18 июня. Сегодня под новым названием открылись точки на Речном вокзале и возле станции метро «Гагаринская». Ресторан на Березовой роще пока работает без вывески.

Меню осталось прежним, ушел только Биг Мак.

Меню осталось прежним, ушел только Биг Мак.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что изменилось в меню «Вкусно – и точка».

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