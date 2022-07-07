В Новосибирске заменили логотип на вывесках бывших ресторанов McDonald’s

В Новосибирске рестораны бывшего "Макдоналдса" заработали под новым названием.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В четверг, 7 июля, в некоторых ресторанах бывшего «Макдоналдса» заменили вывески. Теперь и в Новосибирске заведения официально называются «Вкусно – и точка».
Внутри почти ничего не изменилось.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Напомним, рестораны сети быстрого питания заработали без вывески с 18 июня. Сегодня под новым названием открылись точки на Речном вокзале и возле станции метро «Гагаринская». Ресторан на Березовой роще пока работает без вывески.
Меню осталось прежним, ушел только Биг Мак.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что изменилось в меню «Вкусно – и точка».
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