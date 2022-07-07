В Новосибирске два человека пострадали в аварии с автобусом и такси на улице Блюхера

В Новосибирске на улице Блюхера столкнулись такси и автобус. Фото: Спасатели МАСС / ГИБДД по Новосибирску.

Туманным утром в четверг, 7 июля, маркированный такси Hyundai Solaris с пассажиром врезался в большой заказной автобус в Ленинском районе. Об этом новосибирцы сообщили в группе «АСТ-54».

– Сегодня рано утром возле дома № 52 на улице Блюхера автомобиль такси въехал в автобус, – рассказали очевидцы.

К месту аварии съехались пожарные, полицейские и скорая помощь. Как уточнили в группе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, 30-летнего водителя и 58-летнего пассажира автомобиля Hyundai Solaris увезли в больницу с травмами.

Напомним, ранее новосибирцы показали фото и видео густого тумана 7 июля 2022 года.

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