В мэрии Новосибирска объяснили причину падения дерева на ребенка в Нарымском сквере

В мэрии Новосибирска объяснили, что деревья в Нарымском сквере могут падать из-за резкого ухудшения погоды. Фото: СУ СК РФ по НСО.

В Новосибирске дерево придавило 9-летнего мальчика, который катался по скверу на велосипеде. Причину ЧП объяснили в пресс-центре мэрии города.

– Падение деревьев на территории Нарымского сквера возможно при резком, аномальном ухудшении погодных условий, – сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Как уточнили в пресс-центре, сквер находится в бессрочном пользовании учреждения «Горзеленхоз». Мэрия является учредителем. В сквере регулярно проводят проверки на наличие аварийных и сухостойных деревьев.

Напомним, 9-летний мальчик сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

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