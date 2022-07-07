В Новосибирске открыли движение по улице Ипподромской

В Новосибирске укрепили грунт между улицами Зыряновской и Ипподромской. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске снова открыли для проезда участок улицы Ипподромской после укрепления грунта, размытого из-за дождей. Напомним, ранее на картах сроки работ были отмечены до 8 июля. Дорогу получилось открыть раньше.

Во время ремонтных работ в грязи застряла даже спецтехника. Движение от площади Инженера Будагова до торгового центра на Шевченко, 17/1 могло быть небезопасным для водителей.

Напомним, вчера в Новосибирске рядом с трамвайными путями размыло грунт. Из-за этого временно перекрыли участок улицы Ипподромской. В мэрии сообщали, что перекрытие связано со стройкой Центрального моста.

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