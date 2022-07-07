Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 7 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 7 июля 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Кроме того, движение затруднено по улицам Котовского и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Широкую, Станционную, проезд Энергетиков, площади Труда и Райсовета. Сложно проехать по Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улице Блюхера и по Октябрьскому мосту.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, улицам Никитина и Кирова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Восход, Военной, Бориса Богаткова и Добролюбова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 7 июля, достиг 5 баллов.
Ранее КП-Новосибирск писала, что город утром окутал густой туман. Явление сильно снизило видимость на дорогах.
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