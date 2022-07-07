Новосибирск утром 7 июля окутал густой туман. Фото: Александра ЛИХОВА.
В четверг утром, 7 июля, Новосибирск окутал густой туман. Из-за природного явления видимость в городе значительно снижена.
– Проснулась утром, удивилась, что не видно ничего из окна! Такой густой туман! – рассказали КП-Новосибирск читатели.
На фото, которыми делятся новосибирцы, окутанный дымкой город выглядит таинственно.
Из-за природного явления видимость в городе значительно снижена.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Об утреннем тумане предупреждали синоптики Западно-сибирского гидрометцентра. По их данным, когда он рассеется, в Новосибирске будет облачно с прояснениями.
– Местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха составит +23…+25 градусов, – передают метеорологи.
Об утреннем тумане предупреждали синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
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