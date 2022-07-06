В Новосибирской области поставщика ЖКХ-услуг будут судить за кражу субсидии на уголь

Поставщика ЖКХ-услуг будут судить за кражу субсидии на уголь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области будут судить директора ресурсоснабжающей организации, которого обвиняют в присвоении субсидии на уголь. Подробности дела рассказали в областной прокуратуре.

— В 2017-2018 годах руководитель ресурсоснабжающей организации похитил полученную от администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района субсидию более чем в 2, 2 миллиона рублей. Эта финансовая помощь обществу предназначалась с целью погашения образовавшейся перед поставщиком задолженности за поставленный уголь, — сообщили в областной прокуратуре.

Против него возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Сейчас его уголовное дело направлено в суд. Кроме того, администрация сельсовета потребовала через суд взыскать с организации сумму субсидии. Суд эти требования удовлетворил.

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