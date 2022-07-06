В новосибирском Роспотребнадзоре назвали 5 причин, почему нельзя купаться в фонтанах

В Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области еще раз напомнили сибирякам о вреде и опасностях купания в фонтанах. В ведомстве назвали пять причин, почему этого лучше не делать.
— Фонтаны — это элементы благоустройства города, они увлажняют воздух, придают местности эстетический вид и не предназначены для купания, — сообщили в ведомстве. — Фонтаны могут быть как с чашей, так и без нее, однако использование их не по прямому назначению, в том числе для купания — небезопасно для человека
Еще в Роспотребнадзоре отметили, что воду в фонтанах меняют не так уж и часто и она не проходит такую обработку, как вода в бассейнах. Поэтому особо чистой и пригодной для купания не является.
Кроме того, купание в фонтане может обернуться для людей не только банальной простудой, но различными энтеровирусными и ротавирусными инфекциями, а также гепатитами.
— Во время купания в фонтане также можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки, — подводят итог в Роспотребнадзоре.
Напомним, на Ивана Купала в Новосибирске отключат некоторые фонтаны. В МКУ «Горфонтан» отметили, что такие меры нужны, чтобы обезопасить горожан. Ведь для некоторых людей празднование 7 июля, порой, приобретает слишком большие масштабы.
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