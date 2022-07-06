Появилось видео с дебоширом, которого сняли с самолета Новосибирск — Магадан

Дебоширу грозит штраф или арест. Фото: из архива «МВД МЕДИА»

В сети появилось видео, как пьяного пассажира сняли с рейса Новосибирск — Магадан. Напомним, когда самолет уже двигался по взлетной полосе, один из пассажиров начал громко материться, а также мешать членам экипажа. Сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать полицию.

— Мужчина начал приставать к соседу, материть всех подряд, руками размахивать, — рассказала сотрудникам региональной транспортной полиции стюардесса.

На кадрах видео полицейские снимают с рейса дебошира. А тот, не стесняясь в выражениях, пытается объяснить, что ни понимает причину, почему ему отказали в перелете. В итоге на мужчину составили административный протокол. Как позже выяснилось, он был пьяным.

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