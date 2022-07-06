Новосибирский тусовщик на инвалидном кресле стал героем фильма «Дикого кайф»

Новосибирский школьник со СМА Тимур Андрюшин стал героем документального фильма. Фото: Предоставлено Маргаритой Захаровой

Новосибирский школьник Тимур Андрюшин стал героем документального фильма «Дикого кайф». Кинолентпа о герое материалов «Комсомольской правды» собрала награды международного фестиваля Beat Film Festival.

Автором фильма стала режиссер из Новосибирска Маргарита Захарова. Она сняла документальную ленту о жизни Тимура и его мамы Натальи Андрюшиной, о борьбе с неизлечимым заболеванием СМА. Женщина воспитывает сына одна, при этом разрешает ему материться, курить вейп и бить татуировки, а также ездит с сыном на концерты скандальных рэперов.

Тимур подружился с кумирами молодежи, но его стиль вызвал скандал на ток-шоу Первого канала. Фото: Предоставлено Маргаритой Захаровой

Внезапно жизнь Тимура поменялась – он познакомился со своим кумиром и завел дружбу. А затем его с мамой пригласили на ток-шоу «Мужское/Женское», где ведущие устроили скандал вокруг увлечений подростка, его имиджа и вейпа. Тимур обиделся на своего кумира, но потом артист подарил ему кресло с премии «Муз-Тв».

- Я сразу поняла, что история будет строиться вокруг кумира-антагониста и вокруг поездки героев на съёмки шоу «Первого канала». Благодаря журналисту Никите Манько нашла героев и снимала до сентября 2021. То есть год длились съёмки в целом. Кажется, было около 60 съёмочных смен, - рассказала КП-Новосибирск режиссер картины Маргарита Захарова.

Юный рэпер мечтает переехать в Санкт-Петербург и Москву, но и здесь у него много верных друзей Фото: Никита МАНЬКО

Критики восторженно восприняли фильм. Он получил специальный приз Eastwood Agency с продвижением на 50 фестивалей.

- Тимур окончил 9-й класс, получил аттестат в основном с четверками и пятерками, приписное из военкомата. Есть мечта переехать в Питер или Москву, но из-за сестры, лишенной дееспособности, все очень сложно. Отказаться я не могу как опекун - сказала КП-Новосибирск мама подростка. - Фильм в целом понравился: веселый, грустный и есть над чем подумать. У каждого свой кайф, а у нас еще и проблемы: Тимур на коляске, я его два года уже одна таскаю. Мы смотрели и смеялись, но в конце фильма я расплакалась на словах «Береги маму. Она у тебя супергерой, не вздумай ее обидеть», – добавила Наталья Андрюшина. – Кайф у каждого свой. Но в любом случае, жизнь – это и есть кайф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы живем по кайфу»: мать ребенка-инвалида разрешает ему вейпить, материться и сама возит его на тусовки в клубы

Многие родители всыпали бы детям ремня за такие развлечения, но у Натальи Андрюшиной свои методы воспитания. Она уверена, что с подростком надо дружить, и считает своего сына талантливым рэпером (подробнее)

«Вы осуждаете, а он — умирает»: мать школьника-рэпера объяснила, почему разрешает ему вейп, татуировки и мат

Новосибирский мальчик-инвалид Тимур Андрюшин прославился сначала в соцсетях, потом — в федеральных СМИ. Внезапно семья столкнулась с волной негатива. Мать и сын решили ответить критикам, честно рассказав свою историю (подробнее)

«Это просто ужас»: мама рэпера-инвалида пожаловалась на травлю после шоу «Мужское/Женское»

14-летний Тимур Андрюшин, у которого редкое заболевание и он прикован к инвалидному креслу, подвергся нападкам хейтеров в социальных сетях (подробнее)