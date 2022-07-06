Столб черного дыма напугал жителей Октябрьского района

Столб черного дыма поднялся высоко над домами. фото: "АСТ-54"

В Октябрьском районе Новосибирска вечером в среду, 6 июля, случился пожар. Об этом рассказали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

— На улице Никитина, 132, горит расселённый барак, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах, сделанных новосибирцам, видно, что столб черного дыма поднялся высоко над домами. Сейчас на месте уже работают пожарные.

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