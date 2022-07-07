Погода в Новосибирске на 7 июля 2022 года: ливни не прекращаются

В новосибирске улицы по-прежнему будут в лужах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 7 июля 2022 года будет облачной и дождливой. Об этом сообщают синоптики.
— Ночью температура в городе составит +13…+15 градусов, днем — +22…+24. Будет облачно с прояснениями, сильные дожди с грозами. Подует северо-восточный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По области будет переменная облачность и дожди, в отдельных районах будут бушевать грозы. Температура днем, однако, будет теплой, до +20…+25 градусов.
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