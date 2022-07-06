В Новосибирске после дождя в небе появилась огромная радуга. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске после дождя в небе появилась огромная радуга. Таким приятным сюрпризом погода порадовала сибиряков вечером в среду, 6 июня.

— Изначально на небе радуга была двойная, но вторую едва видно. На фотографиях, наверное, не видно вообще, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Приятным сюрпризом погода порадовала сибиряков вечером. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Напомним, дождь в городе сегодня идет на протяжении всего дня. Синоптики обещают осадки новосибирцам еще в четверг, 7 июля. После этого погода в городе будет пасмурной, но сухой.

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