Теплая погода сменит дожди и грозы в Новосибирске

Синоптики прогнозируют солнечную и теплую субботу без осадков. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске окончание рабочей недели обещает быть теплым и без осадков. Такой прогноз сделали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В четверг, 7 июля, ночью температура опустится до +13…+15 градусов, а днем потеплеет до +22…+24 градуса. Ожидаются небольшие дожди, местами грозы, ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду. В пятницу, 8 июля, ночью будет +12…+14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров в секунду. В субботу, 9 июля, ночью ожидается +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров в секунду, — рассказали синоптики.

Аналогичная погода ожидается и по области, но более ветреная и дождливая. Совсем без осадков будет только в суббота, 9 июля. Также в среднем ночью по региону будет холоднее — +10…+15 градусов.

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