В Новосибирске возводят фундамент под стелу «Город трудовой доблести»

Фундамент под стелу «Город трудовой доблести» возводят в Новосибирске. Фото: Зеленый Новосибирск

Фундамент под стелу «Город трудовой доблести» возводят в Новосибирске. Об этом сообщили в группе «Зеленый Новосибирск» «ВКонтакте».

Напомним, стела будет стоять на площади Калинина.

- В настоящее время производится устройство фундамента, - рассказали в группе.

На фото видно, как рабочие устанавливают специальные конструкции из бетона и дерева.

Стелу «Город трудовой доблести» откроют 3 ноября.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на благоустройство площади Калинина уйдет 200 миллионов рублей. Там установят смотровую площадку и информационные стенды, а также сделают велодорожки.

Также КП-Новосибирск писала, что дорожники ремонтируют примыкание к площади Калинина.

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