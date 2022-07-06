В Новосибирске возводят фундамент под стелу «Город трудовой доблести»

Фундамент под стелу «Город трудовой доблести» возводят в Новосибирске. Фото: Зеленый Новосибирск
Фундамент под стелу «Город трудовой доблести» возводят в Новосибирске. Об этом сообщили в группе «Зеленый Новосибирск» «ВКонтакте».
Напомним, стела будет стоять на площади Калинина.
- В настоящее время производится устройство фундамента, - рассказали в группе.
На фото видно, как рабочие устанавливают специальные конструкции из бетона и дерева.
Стелу «Город трудовой доблести» откроют 3 ноября.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на благоустройство площади Калинина уйдет 200 миллионов рублей. Там установят смотровую площадку и информационные стенды, а также сделают велодорожки.
Также КП-Новосибирск писала, что дорожники ремонтируют примыкание к площади Калинина.
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