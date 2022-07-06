Три новосибирские школы вошли в федеральную программу по капремонту

Здание школы №61 отремонтируют к 1 сентября 2023 года. Фото: мэрия Новосибирска

В 2022 году три новосибирских школы вошли в федеральную программу капитального ремонта. Одной из них стала школа №61 имени Н. М. Иванова в Академгородке. Работы там планируют завершить к 1 сентября 2023 года.

— Участие в федеральной программе позволяет нам капитально ремонтировать сразу несколько школ. Мы подали заявку на ремонт 76 объектов. Столь масштабного проекта за счет городского бюджета представить невозможно, — отметил мэр Анатолий Локоть. — В этом году по федеральной программе мы делаем три школы, на следующий год ожидается существенно больше. Участие в программе позволит нам значительно улучшить условия обучения ребятишек. У нас 15 зданий школ в предаварийном состоянии. Нужно приступать к их ремонту как можно раньше, не дожидаясь, пока их закроют.

В школе №61 планируют сделать частичную перепланировку и провести капремонт помещений. Кроме того, здание 1966 года постройки нуждается в замене систем водо-, электроснабжения, отопления, а также в замене оконных блоков и установке систем оповещения. По плану капремонт должен завершиться к 1 сентября 2023 года. Обновленная школа сможет вместить в себя 603 учащихся одновременно.

Кроме капремонта в школах ведутся и другие работы: подготовка к отопительному сезону, замена окон и систем оповещения, а также ремонт столовых и спортзалов. На это из бюджета выделили 620 миллионов рублей. Работы завершены уже 60%.

Муниципалитет не только занимается ремонтом в действующих школах, одним из важных направлений является увеличение количества мест для учащихся. Для этого строят новые корпуса или увеличивают вместимость старых зданий школ.

— Мы продолжаем работать над созданием дополнительных мест в уже действующих образовательных организациях — в этом году появится более 1000 мест. Продолжается строительство корпуса 54-й школы на улице Крылова. Начаты работы по школе № 57 в Дзержинском районе. И очень важный для нас объект — 185-й лицей: старое здание уже снесли, начались строительные работы. Планируемый срок завершения строительства — в конце 2023 года, — сообщил начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев.

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