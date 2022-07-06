«Без резиновых сапог не пройти»: жительница Бердска пожаловалась на огромную лужу на дороге

В Бердске после ливня образовались огромные лужи. Фото: Типичный Бердск

Жители Бердска оказались в непростой ситуации. После ливня дороги превратились в «море». Об этом рассказали в группе «Типичный Бердск».

- Огромная лужа находится на улице Морской. Без резиновых сапог не пройти до автобуса, - сообщила одна из местных жительниц.

В качестве подтверждения своих слов женщина опубликовала фотографию. На нем видно, как вода захватила всю дорогу, оставив нетронутым небольшой кусок тротуара.

В комментариях свое возмущение выразили и другие местные жители.

- Как ходить – неизвестно. По другой дороге тоже не пройти, там вообще грязь по колено, - написала пользовательница Сети.

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