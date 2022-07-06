В память основателя Музея смерти по Новосибирску проехал похоронный кортеж

По Новосибирску проехал траурный кортеж из пятнадцати похоронных катафалков. Фото: Кадр из видео

В среду, 6 июня, по Новосибирску проехал траурный кортеж из пятнадцати похоронных катафалков. Таким образом городские похоронные агентства почтили память скончавшегося от рака основателя новосибирского крематория и единственного в стране Музея Смерти Сергея Якушина.

Напомним, Сергей Якушин выступал за прижизненный договор оказания похоронных услуг. Он считал, что похороны стоит продумать заранее, вплоть до того, что можно прописать их сценарий. Сам он именно так и поступил. Так, по его желанию, прощание будет проходить в большом зале крематория. Там прозвучат песни двух его любимых групп: «Как хочется жить» — группы «Рождество» и «Как упоительны в России вечера» «Белого орла». Гроб будет авторский. Кроме всего прочего, Сергей Якушин планировал запустить частичку своего праха в космос. Однако пока что эту задумку осуществить не удастся, поскольку подобным занимается только американская фирма.

Прощание Сергеем Якушиным пройдет в пятницу, 8 июля, в 15:00 в купольном зале похоронного дома «Некрополь».

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