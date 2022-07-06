В Новосибирске в ДТП грузовика и легковушки пострадали двое детей

В ДТП пострадали двое детей. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске легковушка врезалась в грузовик. В результате пострадали несовершеннолетние пассажиры легкового автомобиля. Произошла авария в Калининском районе днем в среду, 6 июля.
— 38-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Sprinter Marino двигался в сторону улицы Краузе и у дома №1 врезался в грузовик Mitsubishi, — рассказали в городском ГИБДД.
В ДТП пострадали пассажиры «Тайоты». Мальчики 12 и 7 лет были доставлены с различными травмами в больницу. Пока что неизвестно, какие именно травмы они получили
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