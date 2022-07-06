Из Семы вытащили 3 пульки. Фото: предоставлено Еленой

В Новосибирске пристраивают кота, обстрелянного пульками. Раненого малыша нашла продавщица магазина. Точнее кот сам пришел к ней за помощью.

- Продавец его приютила и позвонила мне. У Семы было нарушено дыхание, истощение. Я забрала его и отвезла в ветеринарную клинику на стерилизацию. Только там у него обнаружили пульки за ушами и на шее, - рассказала КП-Новосибирск Елена, волонтер приюта «Мир добрых сердец».

Пульки достали, кота вылечили. Сейчас Семе ищут новых хозяев. Он приучен к лотку и кастрирован.

- Мы его отдадим в семью, где нет других животных. У него есть определенные проблемы со здоровьем, - уточнила волонтер.

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