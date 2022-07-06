Россельхознадзор разбирается в случаях массовой гибели пчел в Новосибирской области

В Россельхознадзоре прокомментировали массовую гибель пчел в Новосибирской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце июня пчеловоды из Новосибирской области забили тревогу из-за массовой гибели пчел. О произошедшем узнали в Россельхознадзоре и начали наблюдение.

По мнению пчеловодов, причиной мора является обработка полей средствами от вредителей. О проблеме рассказали владельцы пасек Колыванского, Куйбышевского и Доволенского районов.

- Информацию о проблеме в Доволенском и Колыванском районах мы узнали из СМИ. Также было одно обращение, - сообщил КП-Новосибирск начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по НСО Андрей Стуканов.

По словам сибиряка, было еще одно обращение от Верх-Тулинского сельсовета. В Россельхознадзор поступила информация о том, что там применяют пестициды.

- Там ничего не сказано о гибели пчел. Но не исключено, что такой исход может быть. Та информация, которая есть, она достаточно размытая. Поэтому мы проводим наблюдение за соблюдением обязательных требований аграриями, - отметил Андрей Стуканов.

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по НСО объяснил – суть наблюдения заключается в определенных действиях.

- Мы берем, устанавливаем сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые на территории этих муниципальных образований могут применять пестициды и агрохимикаты. Созваниваемся с заявителями, если есть обратный контакт. Просим их указать точное местоположение, где применялись вещества и где стояли ульи. После мы устанавливаем собственника земельного участка, - рассказал Андрей Стуканов.

По итогу собранные материалы передают в прокуратуру для принятия мер. В дальнейшем прокуратура может привлечь Россельхознадзор в качестве специалиста при проведении проверок организаций.

- Организации, применяющие пестициды, должны соблюдать ряд требований. Они должны вести учет этих веществ и применять их в строго определенных дозах. Также они обязаны уведомлять заранее об использовании пестицидов. Более того, применять вещества можно на расстоянии 300 метров до населенного пункта. Если все эти требования соблюдены, проблем у аграриев не будет, - объяснил представитель Россельхознадзора.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в селе Новотырышкино Колыванского района начали массово гибнуть пчелы.

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