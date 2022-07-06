В Новосибирске планируют построить новый парк на левом берегу

На левом берегу Новосибирска планируют построить новый парк. Фото: Зеленый Новосибирск

Жителей Новосибирска пригласили принять участие в создании нового парка на левом берегу. Информация появилась на портале «Зеленый Новосибирск».

Новый объект расположится между парками «Бугринская роща» и «Арена». Он затронет берега рек Оби и Тулы.

- Рабочее название проекта – «Усть-Тула», - сообщили на портале.

Площадь территории парка будет 55 гектаров. Заказчиком проекта выступила «Дирекция городских парков».

Местным жителям предложили ответить на вопросы по поводу парка. Это нужно, чтобы учесть пожелания горожан и отразить их в концепции развития объекта.

- Принять участие в опросе можно с 6 июля по 6 августа, - отметили в публикации.

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