В Новосибирске будут судить адвоката, пообещавшую клиенту победу в суде за 400 тысяч

В Новосибирске будут судить адвоката, которого обвиняют в мошенничестве. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске будут судить адвоката, которого обвиняют в мошенничестве. Она пообещал за деньги повлиять на ход уголовного дела в пользу своего клиента.

— В октябре 2021 года обвиняемая, являясь адвокатом гражданина, проходившему в статусе свидетеля по уголовному делу по факту производства, хранения немаркированной табачной продукции группой лиц по предварительному сговору, за вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей пообещала решить вопрос с представителем полиции о не привлечении его к уголовной ответственности, — сообщили в Следственном комитете.

Деньги женщина получила, но при этом никакой реальной возможности повлиять на ход и решение дела у нее не было.

Против сибирячки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Пока шло следствие женщина находилась под домашним арестом. Свою вину она признала в полном объеме и ее уголовное дело направили в суд.

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