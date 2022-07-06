Полицейские раскрыли подробности спасения мужчины, который упал в реку Обь в Новосибирске

Полицейские спасли мужчину, упавшего с Димитровского моста в Новосибирске. Фото: стоп-кадр

В Управлении МВД на транспорте по Сибирскому Федеральному округу раскрыли подробности спасения мужчины, упавшего в реку Обь с Димитровского моста.

- Сообщение от оператора 02 получили старший сержант полиции Александр Салько и майор полиции Андрей Палкин. Они отправились к месту происшествия, - рассказали на сайте.

Стражи порядка начали обследовать акваторию реки около новосибирского аквапарка. В какой-то момент они заметили человека, который плыл по течению.

- К нему быстро направили катер. Оказалось, что это тот самый мужчина, упавший с моста. Сибиряка вытащили из воды – он сильно ослаб, - уточнили в УТ МВД России по СФО.

Пострадавшим оказался мужчина 33 лет, живущий в Новосибирске. В лодке ему оказали доврачебную помощь. Как только судно причалило к берегу, местного жителя забрала скорая. В итоге сибиряка доставили в больницу.

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