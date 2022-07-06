Андрей Травников выступил за ускоренное строительство велотрассы всероссийского уровня под Новосибирском. Фото: предоставлено Правительством НСО.

Ход реконструкции стадиона «Авангард» в Бердске проконтролировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Там, на обновлённом стадионе, за счёт вынутых при строительстве грунтов в рамках нацпроекта построят велотрассу BMX всероссийского уровня. Пока в области есть только одна такая трасса. Находится она на улице Выборной в Новосибирске.

– Реконструкция стадиона проходит в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» по утверждённой Правительством региона государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области», - сообщили в правительстве Новосибирской области.

Первый этап завершили в декабре 2021 года. Тогда сумма затрат составила 161 миллион рублей. Второй этап стартовал в мае 2022. Сумма затрат второго этапа равна 153,7 млн руб.

– Данный этап включает в себя строительство трибун и подтрибунных помещений. Планируемый срок сдачи второго этапа – октябрь 2023 года, – пояснили в правительстве.

При этом Андрей Травников рекомендовал по возможности ускорить работы по строительству объекта.

- Ранее я уже говорил – если подрядчик готов идти на опережение, то надо настраивать его на опережение, а финансирование мы приблизим. Соответственно, если стадион «Авангард» можно строить с опережением – надо это делать, – сказал глава региона.

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