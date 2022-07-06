Новосибирская область готовит двухмиллиардную заявку на модернизацию коммунальной инфраструктуры Бердска

На программу модернизации выделят более 2 миллиардов рублей. Фото: правительство НСО

Новосибирская область готовит заявку по вхождению Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Речь идет о реализации двух проектов: продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной. Их стоимость оценивают в сумму более 2 миллиардов рублей.

— Мы готовим заявку по вхождению в эту программу Бердска и заявляем два проекта: продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной в связи с плохим состоянием действующей котельной ТГК-1 и перспективой вывода её из эксплуатации. Общая стоимость этих двух проектов превышает два миллиарда рублей, преимущественно это будут средства Фонда реформирования ЖКХ — они привлекают средства из Фонда национального благосостояния. Наша задача — убедиться в том, что мы готовы к быстрой реализации этого проекта. Это необходимо самому Бердску, — заявил Губернатор Андрей Травников.

Рассматривать заявку будут две недели. И если ее примут, то, по словам Травникова, придется выдержать жесткие сроки по освоению выделенных средств. Причем часть средств необходимо освоить уже в 2022 году, а завершить проект к 2024 году.

Ранее регион уже участвовал в программе и определенный опыт в этом есть. Например, с модернизацией систем теплоснабжения рабочего посёлка Маслянино и городов Черепаново и Обь. Аналогичным образом пройдет модернизация теплоснабжения в р.п. Мошково. Новосибирская область получит на эти цели 630 миллионов федеральных средств. Работы ведутся под контролем Правительства региона.

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