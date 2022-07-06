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Общество6 июля 2022 9:29

В пруду под Новосибирском рыбак поймал 20-килограммового карпа

Крупный улов мужчина показал в соцсетях
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В пруду под Новосибирском рыбак поймал 20-килограммового карпа. Фото: предоставлено Артемом Кахановым.

В пруду под Новосибирском рыбак поймал 20-килограммового карпа. Фото: предоставлено Артемом Кахановым.

Новосибирец Артем Каханов поймал огромного карпа в пруду в Мошковском районе. Фотографии улова рыбак опубликовал в соцсети.

– Точно взвесить не получилось, мат забыли, поэтому взвесили в подсадке, минус подсак получилось в районе 20 килограммов, – пояснил Артем в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Известно, что рыбачил сибиряк на платном пруду Романовский. После небольшой фотосессии с гигантом Артем выпустил карпа в пруд.

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