В пруду под Новосибирском рыбак поймал 20-килограммового карпа. Фото: предоставлено Артемом Кахановым.

Новосибирец Артем Каханов поймал огромного карпа в пруду в Мошковском районе. Фотографии улова рыбак опубликовал в соцсети.

– Точно взвесить не получилось, мат забыли, поэтому взвесили в подсадке, минус подсак получилось в районе 20 килограммов, – пояснил Артем в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Известно, что рыбачил сибиряк на платном пруду Романовский. После небольшой фотосессии с гигантом Артем выпустил карпа в пруд.

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