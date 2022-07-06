Пьяного пассажира сняли с рейса Новосибирск — Магадан

За дебош на борту самолета мужчину ожидает штраф или арест на 15 суток. Фото: из архива «МВД МЕДИА»

С рейса Новосибирск — Магадан сняли пьяного пассажира, который устроил дебош во время взлета самолета. Мужчина нецензурно выражался и мешал работе членам экипажа. Сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать полицию.

— Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево задержали нарушителя и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии опьянения, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оказалось, что мужчина родом из Бурятии и ранее уже был судим. На него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Наказание, которое ожидает нарушителя, — штраф или арест на 15 суток.

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