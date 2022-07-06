25-летний новосибирец с осколком стекла напал на продавца в магазине. Фото: Виктор Гусейнов

В Ленинском районе Новосибирска 25-летний парень напал на продавца. Подробности инцидента, который случился 4 июля, озвучили в полиции.

– Полицейские незамедлительно прибыли в магазин на улице Костычева и задержали мужчину. Правоохранители выяснили, что он разбил в магазине витрину и осколком стекла угрожал продавцу. Так он требовал 15 тысяч рублей., – уточнили в ГУ МВД по НСО.

Задержанного доставили в отдел. Агрессором оказался 25-летний новосибирец, житель Ленинского района. Ранее он судим не был.

На него завели дело по статье «Разбой». Сейчас решается вопрос об избрании буйному парню меры пресечения.

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