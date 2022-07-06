Жители Первомайского района Новосибирска страдают из-за протекающей крыши

Жители Первомайского района страдают из-за протекающей крыши. Фото: Павел ЧЕРНОМЫРДИН

Сибиряк по имени Павел рассказал КП-Новосибирск, что в доме, где он живет, уже давно протекает крыша. Но, по словам мужчины, управляющей компании до этого нет дела.

- Я живу в двухэтажном доме по адресу Бердское шоссе, 38а. Крыша дома находится в ужасном состоянии – течет и разваливается. При ливне капает с потолка, - пожаловался Павел. – Проблема существует столько, сколько я здесь живу. А это практически два года.

Сибиряк пытался решить эту проблему с управляющей компанией. Но все безрезультатно.

- В УК обращались – все бесполезно. А счета за оплату приходят постоянно, - рассказал КП-Новосибирск мужчина. – Я уже пробовал самостоятельно заделать крышу. Но этого надолго не хватает.

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