В Новосибирске перекрыли участок улицы Ипподромской на два дня

В Новосибирске закрыли движение на участке улицы Ипподромской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 6 июля, в Новосибирске перекрыли участок улицы Ипподромской от площади Инженера Будагова до торгового центра на Шевченко, 17/1.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение ограничат на 2 дня, до 23:59 8 июля.

Участок перекрыли на 2 дня. Фото: скриншот "Яндекс.Карты".

В пресс-центре мэрии КП-Новосибирск ответили, что перекрытие может быть связано с работами на стройке Центрального моста.

Также перекрыть дорогу могли из-за того, что на улице Зыряновской рядом с трамвайными путями размыло грунт.

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