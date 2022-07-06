Новосибирская пенсионерка отсудила четверть миллиона за смерть мужа в больнице Хакассии

Врачи поставили неверный диагноз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске пенсионерка засудила Республиканскую больницу Хакассии за смерть мужа. Решение по иску опубликовал Центральный районный суд.

Пенсионерка овдовела больше двух лет назад в городе Абакане. Тогда ее мужа госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с желтухой и подозрением на гепатит. Четыре дня его лечили только с помощью капельницы, затем сделали УЗИ и поставили диагнозы «Гепатит Е» и «Гепатит А». Только через 10 дней после поступления мужчине провели томографию, которая выявила желчнокаменную болезнь. После чего пациента перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Ремишевской.

Хирурги экстренно провели операцию по удалению камня из желчного пузыря, но извлечь камень не смогли. Провели еще несколько операций, но пациента спасти не удалось.

Вскрытие показало, что к смерти привела желчнокаменная болезнь с образованием камня желчного протока, закрывшего просвет, на фоне желтухи и острого панкреатита.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но затем его закрыли за отсутствием причинно-следственной связи.

Вдова подала в суд на врачей, потребовав 2 миллиона компенсации морального вреда в связи со смертью мужа. Суд взыскал с двух медучреждений компенсацию, однако в меньшем, чем хотела пенсионерка, размере.

- Врачами больницы из Абакана был установлен неверный диагноз «Острый энтеральный гепатит А и Е», диагностика и КТ проведены несвоевременно, не было назначено исследование желчных протоков, не проведена срочная операция по удалению камня в течение 6-12 часов. Решением суда с двух учреждений взыскано 250 тысяч рублей, – сообщает в своем решении Центральный районный суд.

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