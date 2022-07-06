Новосибирец украл из ломбарда золотую печатку с белыми и чёрными камнями. Фото: МВД 54.

В Новосибирске неизвестный мужчина ограбил ломбард. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 4 июля 2022 года вечером подозреваемый пришел в ломбард на улице Громова, 16. Там без применения насилия украл золотую печатку с камнями белого и чёрного цветов. Ущерб составил 13 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе полиции.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабёж».

В полиции опубликовали фотографию подозреваемого. Новосибирцев, узнавших злоумышленника, просят позвонить по номерам: 8 (383) 232-16-02, 8913-918-93-00. Анонимность гарантирована.

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