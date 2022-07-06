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Общество6 июля 2022 7:40

Новосибирцев возмутила огромная свалка в лесу Первомайского района

Кто-то выбросил на землю коробки и строительные отходы
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске местные жители пожаловались на свалку в лесу. Фото: Моя Первомайка

В Новосибирске местные жители пожаловались на свалку в лесу. Фото: Моя Первомайка

Жители Новосибирска рассказали о свалке, которая образовалась в лесу в Первомайском районе. Фотографии они показали в группе «Моя Первомайка».

- Подписчики сообщают о свалке в лесу вблизи Новосибирского техникума железнодорожного транспорта, - отметили в публикации.

На снимках видно, что по левую сторону от лесной дороги скопился мусор. Кто-то выбросил коробки и строительные отходы прямо под деревья. Довезти их до ближайших контейнеров люди не догадались.

- Ну не свиньи ли? – возмущаются в группе.

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