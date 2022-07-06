В Новосибирске рядом с трамвайными путями размыло грунт. Фото: "АСТ-54".

В Октябрьском районе Новосибирска рядом с трамвайными путями размыло грунт. Из-за этого под рельсами появилась полость. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

– Это ставит под вопрос безопасность движения трамваев по улице. Кроме того, в сошедшем на Ипподромскую оползне застрял тягач Scania, – написали в паблике.

Известно, что председатель ГСК обращался в ответственные службы по поводу отсутствия ливневки. Однако никаких мер по решению ситуации принято не было.

По словам очевидцев, вниз может уползти не только земля, но и строения, установленные на ней. Речь о кирпичном здании с тремя автосервисами и офисами.

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