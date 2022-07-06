В Новосибирской области хотят построить новую свалку на 270 гектаров рядом с селом

Новая мусорная концессия может поставить под угрозу здоровье жителей сел в Новосибирской области. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Правительство Новосибирской области будет искать нового концессионера для строительства мусорных полигонов в окрестностях сел Верх-Тула и Раздольное. 14 июля вопрос о концессиях вынесут на внеочередную сессию Заксобрания. 28 июня проект обсудили в рабочей группе депутатов.

Вопрос о финансовой стороне проекта поднял депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко. Он сравнил данные «золотой» концессии с «Экологией-Новосибирск» 2016 года с проектом двух новых концессий 2022 года на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Результаты оказались ошеломляющими.

По новому проекту мощность мусоросортировочного комплекса – до 300 тысяч тонн – сократилась на 25%, полигона – до 150 тысяч тонн – сократилась на 50%. При этом площадь свалок выросла в 3,5 раза.

– Стоимость новой концессии не сократилась, а наоборот выросла на 54%. Срок строительства объектов увеличился с 33 до 37 месяцев, хотя мощность объектов существенно сократилась на 25-50%, – делает выводы депутат.

По условиям разорванного соглашения на территории Раздольненского сельсовета должны были разместить свалку площадью 77 гектаров. В новой концессии полигон планируют развернуть на площади более 270 гектаров.

Жители сельсовета продолжают отстаивать село Плотниково, рядом с которым может вырасти гора мусора. Они не хотят, чтобы на этой территории строили свалку. Прошлая мусорная концессия не удалась в том числе из-за протестов местных. Тем не менее, новый полигон планируют сделать в том же месте.

Участок возле сел Раздольное, Плотниково и Жеребцово, который власти Новосибирской области рассматривают в качестве места для будущего мусорного полигона, окружен природой. Лес, реки и села со всеми 30 тысячами жителей могут быть заражены вредными выбросами со свалки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что власти Новосибирской области приняли решение расторгнуть мусорную концессию с «Экологией-Новосибирск».

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