В Новосибирской области 39% работников пожаловались на нехватку зарплаты на основные нужды

В Новосибирской области 39%-там работников не хватает зарплаты на основные нужды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области 39% работников страдают из-за нехватки зарплаты на основные нужды. Такой результат показал опрос, проведенный платформой hh.ru.

- В прошлом году на эту проблему жаловались 25% опрошенных. Еще 41% участников нынешнего опроса отметили, что их заработной платы хватает, но с трудом. В 2021 году об этом говорили 43% сибиряков, - уточнили в публикации.

Только 20% опрошенных заявили – их зарплата может покрыть все расходы. Еще год назад таких людей было 33%.

- Как показал опрос, на нехватку зарплаты в основном жалуются рабочий персонал (60%), врачи (51%) и госслужащие (51%), - рассказали представители hh.ru.

Достойные зарплаты, которых хватает на основные нужды, получают, как правило, специалисты IT-сферы (43%), работники сферы по добыче сырья (41%) и представители высшего менеджмента (37%).

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