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Происшествия6 июля 2022 5:53

В июне в Новосибирске за попытку кражи задержали 25 детей и подростков

Дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ подвела итоги работы за прошедший месяц: группы быстрого реагирования осуществили 2050 выездов на охраняемые объекты
Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

В июне «гвардейцами» было пресечено 195 попыток хищения и 147 случаев нарушения общественного порядка.

С началом школьных каникул в июне этого года на охраняемых Агентством Безопасности объектах выросло число происшествий с участием несовершеннолетних. За месяц «гвардейцами» за попытку совершения кражи было задержано 25 детей и подростков. В прошлом месяце их было 19.

Всего в июне сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было задержано 206 правонарушителей, 85 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.