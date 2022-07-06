В июне в Новосибирске за попытку кражи задержали 25 детей и подростков

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

В июне «гвардейцами» было пресечено 195 попыток хищения и 147 случаев нарушения общественного порядка.

С началом школьных каникул в июне этого года на охраняемых Агентством Безопасности объектах выросло число происшествий с участием несовершеннолетних. За месяц «гвардейцами» за попытку совершения кражи было задержано 25 детей и подростков. В прошлом месяце их было 19.

Всего в июне сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было задержано 206 правонарушителей, 85 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.