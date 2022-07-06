В Новосибирске открыли монумент самолету Ан-2 в сквере авиаконструктора Антонова

В Новосибирске открыли памятник самолету Ан-2. Фото: Мэрия Новосибирска.

В сквере авиаконструктора Антонова открыли памятник в честь 75-й годовщины первого полета самолета Ан-2 с аэродрома «Ельцовка». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. На монументе возвышается воздушное судно, которое сконструировал великий советский инженер Олег Антонов.

– Скверу решили присвоить имя конструктора Олега Константиновича Антонова. Теперь в нем появился и разработанный им самолет Ан-2 – как память о великом прошлом отечественной авиации, – отметил градоначальник.

Олег Антонов сконструировал универсальный самолет Ан-2, который может сесть и в аэропорту, и на любой другой площадке, перевозит как грузы, так и пассажиров.

На открытии собралось много новосибирцев. Фото: Мэрия Новосибирска.

До установки памятника авиации в сквере провели большую работу по благоустройству. Здесь убрали все лишние постройки, заменили асфальт, выровняли газоны. Для ребят Дзержинского района смонтировали удобную детскую площадку со специальным мягким покрытием.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что посвятить сквер авиации решили сами жители Дзержинского района. Здесь живут ветераны и действующие сотрудники Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, СибНИА и других предприятий.

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