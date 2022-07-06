Хозяйка дворняжки Бони, сбежавшей в новосибирском аэропорту, прилетит в город

Собаку не могут найти 2 недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/предоставлено Ольгой Кавковской

Хозяйка сбежавшей из самолета дворняжки Бони прилетит в Новосибирск. Авиакомпания пригласила ее помочь в поисках на территории аэропорта.

- Поиски будут проходит 1,5 часа днем и 1,5 часа вечером. Дочка будет искать вместе с сотрудниками, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама Татьяны.

Также Татьяна хочет сама обыскать территорию за аэропортом. Через социальные сети она уже нашла неравнодушных людей, кто готов вместе с ней искать Боню.

Напомним, что дворняжка Боня пропала в новосибирском аэропорту. 21 июня собака испугалась гула самолета и выбежала из багажного отделения. Татьяна, ее хозяйка, разместила объявления в социальных сетях. А еще отправила сотрудникам авиакомпании свои вещи. Они должны приманить питомца на знакомый запах.

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