Руководителя центра «Мой бизнес» в Новосибирске подозревают в мошенничестве на 78 миллионов рублей

В Новосибирске главу центра бизнеса подозревают в мошенничестве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На главу центра «Мой бизнес» Михаила Космынина завели уголовные дела по статьям о мошенничестве, присвоении и растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Начальника центра «Мой бизнес» задержали на 3 дня, а тем временем в министерстве промышленности и торговли Новосибирской области прошли обыски. Как заметил глава министерства Андрей Гончаров, его подчиненные помогали полицейским и следствию. Когда будут известны результаты проверки, в Минпромторге региона примут меры.

По данным следствия, Космынин потратил на капитальный ремонт центра 65 миллионов, выделенных на субсидии для малого и среднего предпринимательства. Еще 12 миллионов он потратил на аренду во время ремонта. Также Михаил Космынин несколько месяцев самовольно назначал себе премии.

Общий ущерб от растрат оценили в 78 миллионов рублей.

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