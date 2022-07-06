В Новосибирске подросток избил 11-летнего мальчика и украл у него телефон

Телефон украли на улице Часовой. Фото: предоставлено Ульяной

В Новосибирске подросток избил 11-летнего школьника и украл у него телефон. Инцидент произошел в районе Часовой улицы на ОбьГЭСе.

- Мой младший брат на днях он ехал домой на велосипеде. К нему подбежал мальчик, оглушил, ударив руками по ушам, разбил губу и забрал телефон, - рассказала КП-Новосибирск Ульяна, сестра пострадавшего.

Школьнику удалось запомнить, как выглядит нападавший. У него светлые волосы, одет был в синий спортивный костюм с надписью на спине. На лице была маска, а еще он сильно кашлял.

- Я написала пост в социальных сетях, чтобы быстрее найти этого мальчика. Нужно, чтобы он извинился перед моим братом и вернул телефон. Если нет, то мы будем писать заявление в полицию, - говорит женщина.

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