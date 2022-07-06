Александр Аксёненко: Пенсионному фонду поможет только ликвидация

Депутат Государственной думы Александр Аксененко. Фото предоставлено пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

5 июля в Госдуме проходит третье чтение законопроекта о слиянии ФСС (Фонда социального страхования) и ПФР (Пенсионного фонда России). Вместо этих двух служб появится единый Социальный фонд России. Предполагается, что получение услуг для людей в таком случае станет оперативнее, а государство не будет нести лишние управленческие расходы. Однако председатель Совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», депутат федерального парламента Александр Аксёненко считает этот законопроект очередной «косметической» мерой. По его словам, система пенсионного обеспечения требует радикального улучшения.

- Будет оптимизирован штат, уйдет задвоение функций, дворцы ПФР отойдут на нужды населения. Предрекают даже повышение страховых выплат (в том числе по уходу за ребенком) вследствие слияния фондов. Но стоит ли на это сильно рассчитывать? Повышение, возможно, и будет, но точно не за счет слияния. Дефицит бюджета Пенсионного фонда такой, что фонду поможет только ликвидация, - об этом новосибирский депутат написал в своем ВК-аккаунте.

Большинство депутатов-социалистов приняли решение воздержаться от голосования по поводу создания нового Социального фонда России. Они настаивают на полной ликвидации ПФР и выплате пенсий гражданам напрямую из бюджета России. Помимо ликвидации посредничества социалисты предложили государству вновь уравнять в пенсионных взносах бедных и сверхбогатых россиян, как это уже было в 1990-х годах.

- На прошлой неделе мы внесли в Госдуму законопроект, который в случае его принятия скорректирует Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Согласно ныне действующему порядку процент отчисления от зарплаты работника в Пенсионный фонд составляет 22%. Это для зарплаты в пределах базы. Для тех, у кого доходы сверх базы (то есть свыше 1 465 000 рублей в год), отчисления составляют 10%. Справедливо? Нет! Мы предлагаем сделать процент отчисления равным для всех, - рассказал об инициативе справедливороссов Александр Аксёненко.

По словам народного избранника, предлагаемый социалистами законопроект уже направлен на отзыв в комитет Госдумы по труду и социальной политике. Александр Аксёненко обязательно проинформирует своих избирателей о полученном от комитета отзыве.