Более двухсот осужденных спели «Седую ночь» Шатунова в новосибирской колонии. Фото: ГУФСИН НСО.

В Новосибирске в исправительной колонии № 9 прошел вечер памяти, посвященный Юрию Шатунову. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН Новосибирской области.

В вечере памяти участвовали осужденные, задействованные в кружке художественной самодеятельности. Они исполняли песни из репертуара Юрия Шатунова.

Яркой точкой вечера стала композиция «Седая ночь». Ее спели более двухсот осужденных:

– Исполнили песню стоя, проявляя свои эмоции об ушедшем из жизни так рано, любимом исполнителе, - рассказала замначальника ИК № 9 полковник внутренней службы Валентина Тетерина.

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