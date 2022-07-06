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Происшествия6 июля 2022 3:18

Новосибирские автомобилисты встали в 9-балльные пробки на затопленных улицах после ливня

Из-за потопа начались аварии
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске после ливня автомобили встали в 9-балльные пробки. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске после ливня автомобили встали в 9-балльные пробки. Фото: АСТ-54.

Утром в среду, 6 июля, в Новосибирске затопило дороги после сильного ночного ливня. Дождевая вода разлилась по улицам и серьезно затруднила движение автомобилей.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас в городе 9-балльные пробки. ДТП сосредоточены в основном возле Речного вокзала и на площади Труда.

Полностью стоит площадь Труда, проезд Энергетиков и улица Титова. Пробки сковали Димитровский мост. На правом берегу аварии затруднили движение по Большевистской и Фабричной. Сложно проехать по проспекту Димитрова и Ипподромской.

Напомним, в Новосибирске на Кропоткина после сильного ливня затопило несколько машин. На станции метро «Заельцовская» вода просочилась на рельсы.

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