Новосибирские автомобилисты встали в 9-балльные пробки на затопленных улицах после ливня

В Новосибирске после ливня автомобили встали в 9-балльные пробки. Фото: АСТ-54.

Утром в среду, 6 июля, в Новосибирске затопило дороги после сильного ночного ливня. Дождевая вода разлилась по улицам и серьезно затруднила движение автомобилей.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас в городе 9-балльные пробки. ДТП сосредоточены в основном возле Речного вокзала и на площади Труда.

Полностью стоит площадь Труда, проезд Энергетиков и улица Титова. Пробки сковали Димитровский мост. На правом берегу аварии затруднили движение по Большевистской и Фабричной. Сложно проехать по проспекту Димитрова и Ипподромской.

Напомним, в Новосибирске на Кропоткина после сильного ливня затопило несколько машин. На станции метро «Заельцовская» вода просочилась на рельсы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber