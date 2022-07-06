Новосибирск посетит экстремал Денис Бритвин, путешествующий по России на самокате

Новосибирск посетит экстремал, путешествующий по России на самокате. Фото: На Самокате по всей России.

Уже больше двух месяцев 28-летний путешественник Денис Бритвин едет на обычном самокате из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце июля он планирует проехать через Новосибирск. За все время путешествия он сменил больше 5 самокатов и стер пару обуви.

– Маршрут следующий на ближайший месяц: Тюмень-Ишим-Омск-Новосибирск. За спиной более 3100 километров. Общий маршрут в районе 12000 километров, – рассказывает Денис в своей группе «На Самокате по всей России» в социальной сети «Вконтакте».

Самокатчик выехал из Санкт-Петербурга 25 апреля. Он разделил поездку на два этапа. Зимой ездить опасно, поэтому Денис планирует закончить первую половину приключения на Алтае. В мае 2023 года он начнет с Алтая и оттуда доедет до Владивостока.

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