В лесу под Новосибирском парни спасли двух истощённых щенков-братьев. Предоставлено Сергеем.

В лесу рядом с Болотным под Новосибирском двое парней нашли истощённых щенков-братьев. Они спасли малышей от верной гибели, забрав с собой. Теперь собачкам ищут новый дом.

– Возвращались с другом по лесной дороге после прогулки по лесу на кроссовых мотоциклах. Приблизительно в 5 км от спорткомплекса «Восток» друг увидел в траве щенков. Остановились, осмотрели их. Щенки истощены. Единственно верным вариантом было забрать их с собой, – рассказал КП-Новосибирск один из парней, Сергей.

Молодые люди посадили глазастых найдёнышей в рюкзак и отвезли домой.

Сибиряк предположил, что щенков могли выбросить на верную гибель. А может собака ощенилась и пропала по какой-то причине.

Если вы готовы приютить малышей, напишите Сергею в соцсети.

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