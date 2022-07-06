Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 6 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 6 июля 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Кроме того, движение затруднено по улицам Троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского, Ватутина, Блюхера и Новогоднюю. Сложно проехать по улицам Широкой, Станционной, площадям Труда и Райсовета. Пробка сковала и Октябрьский мост.

На правом берегу города пробки на улицах Большевистской, восход, Кирова, Добролюбова и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 6 июля, достиг 6 баллов.

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