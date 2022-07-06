В Новосибирске «черных лесорубов» поймали с поличным

В микрорайоне Нижняя Ельцовка задержали «черных лесорубов». Фото: «Навигатор»
В микрорайоне Нижняя Ельцовка задержали «черных лесорубов». Их заметили недалеко от дома по улице Лесосечная, 8 местные жители. Эта территория относится к Первомайскому лесничеству.
— Мы вчера вызывали полицию, а сегодня я увидела, как из леса выехали две машины с алтайскими номерами, доверху груженые деревьями. Один водитель, похоже, заблудился, выехал не на ту дорогу и остановился. Я спрашиваю у него: «Что вы тут делаете? Это вы лес рубите? А знаете, что вчера на место вырубки полиция приезжала? » Он отвечает: «Да, да, это в полиции нам и сказали вывезти то, что срублено». Странный мужчина, глаза бегают. Похоже, он всё врал, — сообщает издание «Навигатор».
Как выяснилось позже, лесорубов задержали во вторник, 6 июня. Сейчас во всей этой истории разбирается полиция.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер